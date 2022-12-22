عرقاب يستقبل أساتذة باحثين في المجال المنجمي

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أساتذة باحثين في المجال المنجمي. وتمحور اللقاء حول تثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر. ولاسيما العناصر الأرضية النادرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستقبل الوزير عرقاب البروفيسور رابح قشيشد، من كلية المحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والكون بجامعة قاصدي مرباح، بورقلة. بالإضافة كذلك إلى المختص في أبحاث الفوسفات، وكذا البروفيسور سكر عبد الرؤوف، من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين.

وتمحور اللقاء حول تثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر. ولاسيما العناصر الأرضية النادرة “الأتربة والمعادن النادرة”. على غرار تلك الموجودة في خامات الفوسفات، والنتائج المتحصل عليها من ناحية العلوم حول المسائل الجيولوجية والتقنية.

كما استعرض الأستاذين الباحثين آخر الأبحاث في مجال تثمين الموارد المعدنية والإستثمار في الثروات المنجمية. التي يزخر بها باطن الأرض بالجزائر ولاسيما في الجنوب الكبير. خاصة تلك المعادن التي يتم البحث عن خصائصها بشكل كبير في العديد من التطبيقات المتقدمة. على اعتبار أنها الأساس لصناعة التكنولوجيا العالية.

كما أن الأتربة النادرة، التي تزخر بها الجزائر، تحتوي على معادن لها مواصفات كيميائية خاصة. ولا يمكن الوصول إليها إلاّ في مناطق نادرة عبر العالم.

من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب دعمه الكامل لأعمال وبحوث الأساتذة الباحثين في هذا المجال. ودعا إلى تشكيل فريق عمل لتعميق المناقشات والتبادلات. بهدف دعم البحث والتكوين في مجال البحث المخبري والتكنولوجي للباحثين. خصوصا أولئك الذين يؤطرون البحث بجامعات العلوم والتكنولوجيا بكامل التراب الوطني. وكله من أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني ومن أجل بعث التنمية لقطاع المناجم خصوصا في مجالات الإستكشاف والتطوير والإستغلال. وكذا إشراك الكفاءة الجزائرية في مجال البحث والتطوير.

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