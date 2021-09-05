عرقاب يستقبل الرئيس التنفيذي للمجمع النرويجي إكينور

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية وفدا من المجمع النفطي النرويجي إكينور، برئاسة مديرها التنفيذي أندرس أوبيدال.

والذي يقوم بأول رحلة إلى الخارج منذ تعيينه في هذا المنصب في نوفمبر 2020، اين استعرض الطرفان خلال الإجتماع علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

لا سيما الاستكشاف وإنتاج المحروقات، وعبرا عن ارتياحهما لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكينور.

كما تم خلال اللقاء بحث فرص الاعمال والاستثمار بين الجانبين حيث قدم الوزير لوفد إكينور محتوى وأهداف قانون المحروقات الجديد لإنعاش أنشطة التنقيب عن المحروقات واستغلالها في الجزائر.

وعلى هذا النحو، تمت دعوة إكينور مع سوناطراك، لاستكشاف سبل ووسائل تعزيز وتوسيع الشراكة القائمة بين الشركتين وتبادل التجربة والخبرات.

لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة والتكنولوجيات الجديدة المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبصمة الكربونية.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مشاريع أخرى خارج المحروقات في الجزائر، لاسيما مشاريع الطاقات المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين.

للتذكير، شرع مجمع سوناطراك وإكينور في شهر ماي من العام الحالي في توقيع مذكرة تفاهم من أجل تمديد الشراكة القائمة.

كما كان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أخبار السوق الدولية للمحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز عشية الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26).