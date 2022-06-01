عرقاب يشارك غدا في إجتماع أوبك+

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الواحد والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

بالاضافة الى الاجتماع الوزاري التاسع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي سيجمع بين الدول الموقعة على إعلان التعاون.

وفي بيان للوزارة، فسيُخصص هذين الاجتماعين لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

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