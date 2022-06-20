عرقاب يشارك في إجتماع حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء
يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في أبوجا، في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
وفي بيان للوزارة، يقوم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بزيارة عمل إلى أبوجا (نيجيريا) يومي الاثنين والثلاثاء.
وفي هذا السياق، سيشارك الوزير ، خلال هذه الزيارة، في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP.
والذي سيجمع الوزراء المسؤولين عن الطاقة من البلدان الثلاثة، كما يأتي هذا الاجتماع لاستئناف المناقشات حول مشروع خط أنابيب الغاز عبر للصحراء.
كما سيبحث الوزراء التقدم المحرز في القرارات المتخذة في الاجتماع السابق والخطوات التالية المؤدية إلى تحقيق هذا المشروع.
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عرقاب: تجسيد مشروع هيدروجين في الجزائر مع شركات ألمانية
كما استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، كل من نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، كاتيا كيول، ونائب وزير الخارجية الكندي، سينثيا تيرمورشويزين. حيث تم التطرق خلال اللقاءين إلى سبل التعاون والاستثمار بين الجزائر وكلا البلدين.
كما أفاد عرقاب، أنه تم التطرق خلال اللقاء “لكيفية وضع اللبنة الأولى للشراكة الإستراتيجية بين البلدين في إطار التبادل التكنولوجي”. “خصوصا فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة و الهيدروجين في الجزائر”.
في حين، أعلن الوزير عن “تجسيد مشروع هيدروجين في الجزائر مع شركات ألمانية في إطار تجريبي سيليه مشروع صناعي لإنتاج الطاقة باستخدام الهيدروجين”. كما تم، خلال اللقاء، يضيف عرقاب، التطرق الى “سبل الدعم الذي بإمكان الشركات الألمانية تقديمه بمجال المحروقات لتطوير الإنتاج الجزائري”. مضيفا أنه “سيتم قريبا تجسيد اتفاقيات لهذا الغرض”.
ومن جهتها، أوضحت كيول أن هذا اللقاء سمح بالتحادث حول “تعزيز التعاون بين البلدين”. مبرزة “الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية”.
كما أشارت نائب وزير خارجية ألمانيا إلى آفاق الشراكة، وفق مبدأ رابح-رابح، بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الألمانية. التي تملك، حسبها “التكنولوجيا في مجال الطاقات المتجددة، خصوصا في مجال الهيدروجين الأخضر”.
وخلال اللقاء الذي جمعه بنائب وزير الخارجية الكندي، استعرض عرقاب وتيرمورشويزين، علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم. وكذا فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر.
و في هذا الاطار، عرض عرقاب محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات. خصوصا فيما يخص بعث أنشطة البحث و استغلال المحروقات في الجزائر.
كما ناقش وزير الطاقة والمناجم ونائب وزير الخارجية الكندي، فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر. بما في ذلك الاستكشاف المنجمي ورسم الخرائط واستغلال وإنتاج المواد المعدنية.
في حين، أعربت تيرمورشويزين عن رغبتها في مشاركة الشركات المنجمية الكندية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر. مشيرة إلى إمكانيات تبادل الخبرات والمعرفة الكندية في هذا المجال.