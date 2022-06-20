عرقاب يشارك في إجتماع حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في أبوجا، في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وفي بيان للوزارة، يقوم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بزيارة عمل إلى أبوجا (نيجيريا) يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي هذا السياق، سيشارك الوزير ، خلال هذه الزيارة، في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP.

والذي سيجمع الوزراء المسؤولين عن الطاقة من البلدان الثلاثة، كما يأتي هذا الاجتماع لاستئناف المناقشات حول مشروع خط أنابيب الغاز عبر للصحراء.

كما سيبحث الوزراء التقدم المحرز في القرارات المتخذة في الاجتماع السابق والخطوات التالية المؤدية إلى تحقيق هذا المشروع.

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