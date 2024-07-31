عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري الـ55 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الخميس، في أعمال الإجتماع الوزاري الخامس والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي JMMC”. والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وخلال هذا الاجتماع، سيقوم الوزراء المسؤولون عن النفط بتقييم التنفيذ والامتثال لالتزامات خفض الإنتاج التي قررتها دول أوبك + لشهري ماي وجوان 2024. كما سيتبادلون وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

وتضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وغير الأوبك سبع دول أعضاء في منظمة أوبك. من بينها الجزائر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا. كما تضم دولتين غير أعضاء في المنظمة وهما روسيا وكازاخستان.