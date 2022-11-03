عرقاب يشارك في المجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الجمعة، في أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط “APPO”، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، سبق هذا الاجتماع اليوم، الاجتماع العادي الثالث عشر للمجلس التنفيذي للمنظمة لمراجعة تقارير الأمانة العامة لهذه الاخيرة بهدف تقديم توصيات إلى مجلس الوزراء.

كما سيتعين على مجلس وزراء المنظمة، خلال هذا الاجتماع المهم، النظر في التوصيات العملية للجنة الاستراتيجية طويلة المدى التابعة للمنظمة بشأن “مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا”.

بالإضافة إلى تعيين رئيس ونائب رئيس جديد لـ APPO لعام 2023 ومسائل تنظيمية أخرى. وكذا تقييم أنشطة هذه المنظمة، التي تتولى أنغولا رئاستها لعام 2022، على جدول الأعمال أيضًا في هذا الاجتماع الوزاري.

وتهدف هذه المنظمة الحكومية الدولية الإفريقية إلى تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بسياسة واستراتيجية الإدارة في جميع مجالات صناعة البترول (المنبع والمصب). بهدف تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من استغلال البترول.

كما يهدف إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء من خلال تبادل المعلومات. بهدف إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والاستفادة من صادراتها ومداخيلها.

وكذلك دراسة طرق ووسائل توفيرها، وكذا مساعدة البلدان الأفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتأسست المنظمة في عام 1987، وتضم 18 دولة عضو هي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وكوت ديفوار والغابون. والنيجر ونيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا. ومن أعضاء جدد هم، جنوب أفريقيا وغانا وناميبيا والسنغال ودولة مراقبة، وهي فنزويلا.