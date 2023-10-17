عرقاب يناقش مع وزير خارجية تنزانيا إمدادها بالمحروقات

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع وزير الخارجية لجمهورية تنزانيا الاتحادية، جانيوري يوسف مكامبا. السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم.

وحسبما جاء في بيان للوزارة، فقد ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات على غرار إمداد تنزانيا بالمحروقات “النفط الخام”. والمواد البترولية وتخزينها وكذا تسير قطاع المحروقات بتنزانيا”.

كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء والتكوين في هذه المجالات. وهذا تفعيلا لبنود الاتفاقيات الموقعة في شهر أوت 2023. بين كل من سوناطراك وسونلغاز من جهة، والشركات التنزانية للمحروقات والكهرباء من جهة أخرى.

و جدد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية. لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية”.

و أكد عرقاب على “استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات”.

من جانبه، أعرب الوزير التنزاني عن “اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء.

و أشار مكامبا أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك، في إطار فرق العمل الفنية المكونة، والتي ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال”.

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