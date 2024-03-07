عرقاب يهنئ الجزائريات ويؤكد على تعزيز دورهن ومساندتهن  

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، صبيحة اليوم الخميس، عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمقر الوزارة، على حفل استقبال على شرف النساء العاملات بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وحسب بيان للوزارة، هنأ الوزير النساء اللواتي كنّ في الحضور، ليقوم بعدها بتقديم الزهور وتمنى السعادة والتوفيق والنجاح. في الحياة الأسرية والمهنية، لجميع نساء قطاع الطاقة والمناجم وجميع النساء الجزائريات.

وجاء نص تهنئة الوزير كالتالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد،

أيتها السيدات الفضليات، أخواتي عاملات قطاع الطاقة والمناجم،

يطيب لي ويشرفني، ونحن نحتفل في هذا اليوم المُتميز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن أتوجه بتهانيَ الحارة. وأخلص التمنيات بالتوفيق والنجاح في الحياة الأسرية والمهنية، لجميع نساء قطاع الطاقة والمناجم. وجميع النساء الجزائريات، متمنياً لهنَ أيضا أن يكون هذا اليوم مليئاً بالبهجة والأمل ودوام الصحة والعافية.

ففي هذا اليوم من كل سنة، تطيب لنا الكلمات والخواطر والعبارات، لنعبر عن مدى شكرنا وامتناننا. فهُن واحد من أروع الأمثلة في روح الصبر والكفاح والمثابرة. كما ونعبر لهن عن تقديرينا وعرفاننا لأفكارهن وابتكاراتهن وأنشطتهن التي تغير عالمنا إلى الأفضل. في كل يوم وفي شتى الميادين، وكُله، تتويجاً لدورها وتحقيقها لإنجازاتٍ مُبهرةٍ في قطاعنا. والتي تليق بالدور الريادي للمرأة الجزائرية في شتى مجالات حياتنا.

كما ونجدد، بهذه المناسبة الطيبة على قلوبنا، عزمنا وعملنا على تعزيز دور المرأة ومُساندتها بشكل مستمر. لتذليل جميع الصُعوبات التي يُمكن أن تواجهكن لتمكينكن على القيام بأدواركن بفاعلية. للمشاركة في تحقيق مُختلف مشاريع وبرامج القطاع والمُساهمة في تنمية اجتماعية واقتصادية لوطننا الحبيب.

فكُل عام وأنتن مُلهمات، طموحات ومُنجزات، وكلُ عام وأنتن مُبادرات وقويات من كل التحديات. فأنتن أسمى من كل الألقاب وأرقى من كل الصفات.

ولكن كل الحب والاحترام، وكلّ عام وأنتن بألف خير”.

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