عرقاب يُشارك في اجتماع لجنة المتابعة “أوبك -خارج أوبك” بالسعودية يوم الأحد

يشارك وزير الطاقة محمد عرقاب، في الاجتماع 14 للجنة المتابعة الوزارية المشتركة للأوبك و الدول المنتجة خارجها.

وحسب بيان للوزارة ،اليوم الخميس، الاجتماع سيكون يوم 19 ماي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

للتذكير، فإنّ لجنة المتابعة الوزارية المشتركة، مكلفة بمعالجة التقرير السنوي المحضر من طرف لجنتها التقنية المختلطة

والتطورات الآنية الحاصلة في السوق الدولي للبترول فضلا عن دراسة أفاق السوق خلال السداسي الثاني من سنة 2019 .

وأنشئت هذه اللجنة على ضوء الندوة الوزارية 171 للأوبك، التي عقدت في 30 نوفمبر 2016 ،واعلان التعاون المشترك الموقع خلال اللجنة الوزارية المشتركة للاوبك و الدول المنتجة خارجها المنعقدة في 10 ديسمبر 2016 بفيينا .

وتتشكل هذه اللجنة التي تترأسها كل من المملكة العربية السعودية وروسيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة و كازاخستن والكويت ونيجيريا و

فنزويلا.