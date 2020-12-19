عرقاب.. 178 محيط استغلال الذهب في الجنوب وضمان التغطية الهاتفية فرصة لإنشاء مؤسسات مصغرة

قال وزير المناجم محمد عرقاب، إن هناك 178 محيط استغلال الذهب بتمنراست وإيليزي كمرحلة أولى، سيطرح في الأسابيع المقبلة.

وأشار عرقاب، اليوم السبت، إلى وجود مراحل أخرى لاستغلال معادن مختلفة اضافة إلى الذهب ومناجم أخرى في المرحلة المقبلة، والتي يتم التحضير لها.

وأضاف محمد عرقاب، أن قطاعه يحضر لمرحلة استغلال المعادن في مواقع من تندوف وأدرار.

وجرى اليوم السبت، توقيع اتفاقية قطاعية لضمان التغطية الهاتفية بمناطق التنقيب عن الذهب بالجنوب.

وأضاف الوزير، أن الهدف من الاتفاقية هو بحث في انشاء مؤسسات مصغرة لاعطاء فرص عمل أكيدة للشباب.

وأكد عرقاب، أن الجزائر تملك امكانيات هائلة وخبرات عالية لدى الجزائريين لوضع هذه الخطة .

وتابع وزير المناجم، أن ضمان التغطية الهاتفية بمناطق التنقيب عن الذهب بالجنوب، جاء لمرافقة الشباب في عملية الاستعلام.