الرقم السري :

137094

من يحررها من الوحدة ويطرق باب بيتها في أقرب فرصة

بكل ما تحمله الكلمة من معنى هي سيدة متميزة ناجحة، خصالها رفيعة للغاية، يشهد الجميع بطيبة قلبها. فتأسر كل من يتعامل معها، كما مرت بتجربة زواج لكنها للأسف انتهت بالطلاق وليس لها أولاد. تبلغ من العمر 45 سنة، عاملة مستقرة بإحدى المؤسسات العمومية.

تتمنى بحول الله تجديد الأمل، والعيش في الحلال إلى جانب زوج يحترمها ويعاشرها تحت لواء المودة والمعروف. رجل شهم يكون من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنه لا يتعدى 55 سنة، يكون عاملا مستقرا. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

137095

عروس متميزة لمن يبحث عن حياة مثالية

ليس ببعيد عن العاصمة، بالتحديد من ولاية بومرداس، نعرفكم شابة أصيلة تناشد الحلال. تبلغ من العمر 40 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة وطنية، عزباء لم يسبق لها الزواج. هي شابة صاحبة مبادئ وأخلاق، نهلت تربية صالحة وسارت على درب الشرف والعفة.

تتمنى تحصيل الحلال وفي أقرب الآجال، إلى جانب رجل شهم يأتي البيوت من أبوابها يطلب يدها. رجل صادق ونيته حسنة، يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 55 سنة. لا يهمها إن كان أعزبا أرمل أو مطلق حتى بأولاد تعد أن تكون لهم نعم الأم. شرطها الوحيد أن يكون موظفا مستقرا، ولا تمانع أن تقيم مع أهله إن لم يتوفر لديه مسكن.

الرقم السري :

137096

لمن يبحث عن الثبات شابة حنون تهديك أجمل ما في الحياة

عودة مرة أخرى إلى العاصمة، نقدم لكم طلبا غاية في الاهتمام، لشابة تبلغ من العمر 46 عام. موظفة مستقرة في مؤسسة مرموقة، لديها سكن خاص شيدته فيض أحلامها وطموحاتها، مطلقة بدون أولاد، بكثير من التفاؤل. وإيمان أن الله سيسوق لها النصيب الطيب. تواصلت معنا وكل أملها أن تجد لها شخصا يعيرها اهتماما وينير دربها بالمودة والاحتواء.

تريد لأن تحيا من جديد السكينة والوقار مع إنسان يقدس الرابطة الزوجية. رجل يطرق بيت أهلها ويطلبها على سنة سيد الخلق، لا يهمها ولايته. سنه يكون أقل من 55 سنة تقبله مطلق أو أرمل حتى بأولاد. موظف أو متقاعد تضع يدها في يده لتكمل المشوار معه.

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