عروض زواج.. مطلقات وماكثات في البيت يردن الستر

مطلقات في عمر الزهور يرغبن في الودّ والحبور

أنا أمال من ولاية بسكرة، فتية، في الـ23 فقط، مطلقة وليس لي أولاد، ماكثة في البيت ومهتمة كثيرا بشؤونه.

وفوق الأخلاق والإحساس المرهف زادني الله حسن الشكل والقدّ الممشوق.

أتمنى التجديد من أجل الظفر بعلاقة قوامها المحبة، الاحترام والثقة المتبادلة، إلى جانب زوج أحقق معه سماع كلمة “ماما”.

أريده من بسكرة أو الولايات المجاورة لها وكل ولايات الشرق، سنه لا يتعدى 40 عاما.

أقبله أرمل أو مطلقا أو أعزب، ويكون عاملا مستقرا.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133725

أنا فتاة من عين الدفلى، في 29 سنة، مررت بتجربة صعبة للغاية، وكانت نهايتها الطلاق، ليس لي أولاد.

ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، معتدلة القوام وطويلة القامة، أريد إتمام نصف ديني وإعادة التجربة مرة ثانية.

وأريد رجل أقل من 40 سنة، لا يهمني ولايته، أقبله أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، أقبل العيش مع أهله.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133726

أنا شابة من برج بوعريريج، أبلغ 28 سنة، ماكثة في البيت، مطلقة من دون أولاد، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

أريد رجل من شرق أو وسط البلاد، أو من خارج الوطن، سنه حتى 50 عاما، أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

ولا أمانع أن أكون زوجة ثانية،بشرط أن يكون عادلا يتقي الله في عائلته، ويوفر لي مسكنا مستقلا، ويكون عاملا مستقرا.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133727

في البيت ماكثات للستر راغبات

عزباء في الـ 42 من العمر، على قدر كبير من الصدق والوفاء، جميلة التقاسيم وطويلة القامة.

تقبل رجل من أي ولاية، سنه يكون أقل من 55 عاما، مطلقا أو أرمل بأولاد تكون لهم نِعم الأم.

وأكثر ما تتمناه أن يكون له مصدر رزق ومسكن خاص تحيا وإياه فيه تحت لواء السعادة والرخاء.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133728

ابنة مستغانم، عازبة، تبلغ من العمر 33 سنة، ماكثة في البيت، متوسطة القامة ومقبولة الشكل.

تتمنى الارتباط من رجل تقاسمه مرّ الحياة وحلوها، تريده من إحدى ولايات الغرب.

سنه أقل من 45 عاما، عامل مستقر، تقبل العيش مع أهله، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلقا.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133729

مطلقون في الاستقرار راغبون

من تفتح لي الباب وعلى سنة الله نكون لبعض؟

رجل من ولاية البويرة، مطلق من دون أولاد، يعمل في مجال المقاولات، ناجح ومثابر في الحياة.

مستقر ماديا ويملك مسكنا خاصا، يبلغ من العمر 49 سنة.

يتمنا امراة من إحدى ولايات الوسط، لا يتجاوز سنها 45 عاما.

حبذا لو تكون عاملة ولا يهم إن كانت ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133730

من تقبل أن تكون لي زوجة أجعل أحلامها حقيقة

رجل من وهران، أبلغ 51 سنة، مطلق من دون أولاد، يعيش راحة مادية واستقرارا كبيرا والحمد لله.

موظف وله مسكن خاص، لا يشترط في المرأة إلا الإخلاص والجدية، تكون من أي ولاية من الوطن.

سنها حتى 45 عاما، يترك لها حرية الاختيار بين العمل أو المكوث في البيت.

كما لا يهمه وضعها الاجتماعي، فأرملة كانت أو مطلقة أو عازبة، مستعد أن يكمل الحياة إلى جانبها.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133731

تجّار غايتهم الحلال

سفيان، شاب مسؤول، في غاية الاحترام، من ولاية بجاية، يبلغ 32 سنة، أعزب، يمارس حرفة النجارة في ورشته الخاصة.

يملك مسكنا خاصا، وسيم وأشقر.

يبحث عن شريكة من ولايات بومرداس، تيزي وزو أو بجاية، سنها أقل من 30 عاما.

لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، عازبة ومقبولة الشكل.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133732

“محمد”، إبن ولاية تيارت، يبلغ من العمر 44 سنة، يمارس مهنة التجارة ولديه منزل مع الأهل، مطلق من دون أولاد.

يتمنى زوجة مقبولة الشكل، سنها أقل من 40 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

يقبلها من أي منطقة من البلاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133733