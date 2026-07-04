عروض سينمائية على الهواء الطلق في هذه الولايات

أطلق المركز الجزائري لتطوير السينما CADC والمركز الوطني للسينما CNC، برنامجا خاصا ومتنوعا للعروض السينمائية على الهواء الطلق خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 8 جويلية 2026، وذلك بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، يأتي هذا البرنامج الصيفي في إطار سياسة وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى إتاحة الفن السابع أمام الجمهور العريض. وتوسيع دائرة الاستفادة من التراث السينمائي الوطني. ليجسّد حيوية المشهد الثقافي الجزائري، من خلال جولة فنية تمتد عبر عدة ولايات. تشمل العاصمة الجزائر (ميناء سيدي فرج) وولايات الجنوب والغرب كورقلة، تقرت، غليزان، المنيعة.

وتجدون عبر هذا الرابط، البرنامج الكامل للعروض السينمائية على الهواء الطلق عبر الولايات المعنية

https://e-servicesculture.dz/…/uploads/2026/07/cinema.pdf