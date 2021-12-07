زواج.. عزباء وهرانية لمن يحلم بالحياة الهنية

يطمح الرجل لأن يجمعه الله بمن هي أنسب لهم فيسكن إليها وتسكن إليه ويمضيان معا يريد زواج سعيد. تحت لواء الميثاق الغليظ يهنأن ويستأنسان ببعضهما بعض. هن بنات عزباء وهرانية لمن يحلم بالحياة الهنية الأصول من ربوع بلدنا الحبيب الجزائر. وثقن فينا وتوسمن خيرا في العثور على شريك الحياة على يدينا.

الرقم السري:

136092

زواج.. صادق محترم أبني معه حياتي

أول محطة لنا في هذا الركن ستكون من مدينة الأسود وهران، أين نحمل لكم رغبة إحدى بناتها في أن يكون لها نصيب من الإستقرار إلى جانب رجل متفهم ومحترم. سعاد التي عانقت الـ 50 من عمرها، عزباء، كما هي ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره، ذات جمال خلاب وأخلاق عالية. أخبرتنا بكل همة أنها لا تشترط في الشريك سوى أن يكون موظفا مستقرا، يعي مسؤولياته ويقدر المرأة كشريك. سنه ما بين 50و60سنة، يكون من إحدى ولايات الوسط أو الغرب الجزائري، تريده أعزبا. كما تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد. غايتها واضحة ومطلبها معقول فسعاد لا تبحث سوى عن الإستقرار وتتمنى أن يكون لها نصيب من السعادة.

الرقم السري :

136093

رغبتي في الستر ملحّة، فأين أنت يا إبن بلدي؟

في ثاني محطة لنا في هذا الركن، إستوقفنا إعلان إحدى بنات المسيلة، شابة عزباء في الـ 40 من عمرها. جميلة الخلق والأخلاق، خاطبتنا بكل تقدير معربة عن أن يكون لها فرصة. تناشد بها من يتوق للحلال ويرغب في إكمال نصف دينه.

صاحبة إعلاننا الثاني، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة وطويلة القامة، أنثى متفهمة وتقدر الظروف. تريد لأن يكون لها من يحس بها ويهتمّ لأمرها، رجل لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز55سنة. تقبل أن تكون أما لأبناء رجل مطلق أو أرمل تخدمهم وترعاهم وتسهر على راحتهم.

التوفيق هو أكثر ما تتمناه هذه الشابة، فهل من أصيل يكون لها السند والمعين؟

الرقم السري :

136094

عاصمية في الخمسين تريد إكمال نصف الدين

والى العاصمة، نحملكم في هذه المحطة التي قادتنا إلى خمسينية مطلقة بدون أولاد، سمراء مقبولة الشكل محترمة وجادة. كما هي رصينة ومقبلة على الحياة لدرجة أنها تبدو أقل من سنها بكثير، صاحبة إعلاننا هذا موظفة مستقرة تحيا على قيد الأمل.

تود صاحبة إعلاننا هذا التعرف على رجل محترم ومتفهم، نيته طيبة وقصده شريف، يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنه من 51 و65 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بأولاد شرطها أن يكون لديه سكن خاص. ويكون لديه مصدر رزق ثابت.