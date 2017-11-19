عزل موغابي من رئاسة الحزب الحاكم في زيمبابوي

أقال اليوم الأحد “الاتحاد الوطني الإفريقي”، رئيس زيمبابوي روبرت موغابي من رئاسة الحزب، وعين مكانه نائبه المعزول إيمرسون منانغاغوا.

ويوجد موغابي قيد الإقامة الجبرية بهاراري ، وقد رفض الرجل التخلي عن السلطة، رغم خسارته تأييد حزبه والأجهزة الأمنية والشعب.

ويعد موغابي الرئيس الوحيد، الذي عرفته البلاد منذ 37 عاما.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن موغابي التقى اليوم الأحد، بهيئة أركان الجيش.

وقد بدأت المفاوضات بين موغابي والجيش الخميس الماضي.

وقد قبل الرئيس المتمسك بالسلطة حتى الآن، لقاء هيئة أركان الجيش للمرة الثانية منذ تدخل الجيش.