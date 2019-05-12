عزل 140 أستاذ ومفتش 35 يوما تحضيرا لـ”الباك”

يشرع، الخميس القادم،أزيد من 140 أستاذ ومفتش وعامل بقطاع التربية،في إعداد أسئلة ومواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019،بسرية تامة.

وهذا بعد دخولهم إلى مركز الحجز بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وسيقضي هؤلاء ما تبقى من الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك،بالمركز إلى غاية 20 جوان،وهو تاريخ آخر يوم،من هذا الامتحان المصيري.

كشف المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات «مصطفى بن زمران»، عن تجنيد أكثر من 140 أستاذ وموظف ومفتش وعامل.

من أجل إعداد وطبع أسئلة ومواضيع امتحان شهادة البكالوريا المقرر تنظيمها بداية من 16 جوان المقبل.

ويمنع الأساتذة،وجميع من يرافقهم من طباخين،حراس،وعاملين بالمطبعة،والموظفين،والمفتشين ومهندسي الإعلام الآلي،والبالغ عددهم 140،من أي اتصال مع العالم الخارجي،إلى غاية نهاية الامتحان.

وأضاف المتحدث، أن هؤلاء سيقضون قرابة 15 يوما من رمضان،وكذا أيام عيد الفطر المبارك بمركز الحجز في العاصمة.

لإعداد الأسئلة والمواضيع التي ستوزع على أكثر من 2339 مركز إجراء وكذا المدرسة الدولية بفرنسا.

وتابع أن الأستاذة،والموظفين،الذين سيتم،عزلهم لمدة تفوق 35 يوما،سيعكفون على إعداد 3 مواضيع،لكل مادة من بينها،موضوعان بالاحتياط،في حال حدوث أي تسريب.

مطمئنا أنه تم اتخاذ إجراءات خاصة لضمان سلامة المواضيع من أي أخطاء.

من جهة أخرى، ستتكفل 7 فروع أخرى للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بإعداد وإنجاز وطبع مواضيع امتحاني شهادة التعليم المتوسط.

بالإضافة إلى الابتدائي بداية من يوم 18 ماي الجاري.

وتنطلق الامتحانات المدرسية الوطنية في 29 ماي الجاري، بإجراء امتحان نهاية الطور الابتدائي.

في حين سيجري،امتحان “البيام”،من 9 إلى 11 جوان المقبل،أما امتحان شهادة البكالوريا،فسيكون في الفترة الممتدة ما بين 16 و20 جوان.

وسيتم الإعلان عن النتائج في حدود 20 جويلية بالنسبة للبكالوريا، والفاتح جويلية بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط.

في حين يكون الإعلان عن نتائج امتحان نهاية الطور الابتدائي في 16 جوان المقبل.