عزوزة: عملية الإسكان الإلكتروني للحجاج ستنطلق في الـ7 جويلية

قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة على أمواج القناة الأولى اليوم، إنه سيعقد مؤتمر الحج المبرور يوم ال9 جويلية المقبل.

داعيا الأئمة والمرشدين وكل أعضاء البعثة أن يكونوا في مستوى المسؤولية التي سيتحملونها في هذه الرحلة الإيمانية من بدايتها إلى نهايتها معتبرا إياها بمثابة أمانة في أعناقهم وسيحاسبون على أي تقصير قد يحدث.

وأضاف عزوزة ان عملية الإسكان الالكتروني التي ينتظرها الحجاج ستنطلق يوم ال7 جويلية، مشيدا بالتقدم المحرز في مجال تنظيم وعصرنة عملية الحج.

وأبرز عزوزة أن أول رحلة لضيوف الرحمن نحو البقاع المقدسة ستنطلق من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة في ال15 جويلية.

فيما تمت برمجة 19 رحلة ذهاب نحو جدة و المدينة المنورة إلى غاية 24 أوت المقبل بمعدل 300 شخص في كل رحلة.

وستنطلق الرحلات من مطار بوضياف وتخص أكثر من 5600 فائز بقرعة الحج من 9 ولايات بشرق البلاد.

بينما رحلات العودة ستنطلق في السابع سبتمبر المقبل و ستستمر إلى غاية 25 من ذات الشهر على متن طائرات تابعة لكل من الخطوط الجوية السعودية و الجزائرية.

وكشف عزوزة أن الإمام سيخضع الى تكوين غير التكوين الديني والفقهي كعضو للبعثة.

لاكتساب مهارات في فن الاتصال والتواصل مع الحجاج الميامين وفي إدارة وتسيير رحلات في مختلف المحطات والمراحل وخاصة كيفية إدارة الأزمات او حالات الطواريء واستعمال الوسائل التكنولوجية .

وتختتم اليوم فعاليات قافلة الحج المبرور لهذا الموسم والتي جابت 32 ولاية عبر الوطن في إطار تحضير الحجاج ليتمكنوا من أداء المناسك على أكمل وجه بعد الحصول على أولى تأشيرات الحج.