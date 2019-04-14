عزوزة لـ”النهار أونلاين”: رفع بصمات 3 آلاف حاج وفتح 8 مراكز جديدة 4 منها مؤقتة

رفعت مراكز البصمة الحيوية بصمات أزيد من 3 آلاف حاج إلى غاية اليوم، على مستوى المراكز الـ10 المفتوحة أمام الحجاج.

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة، في تصريح لـ”النهار أونلاين”، عن حجز 17 ألف و271 حاج

إلى غاية 29أفريل الجاري، من أجل رفع البصمات على مستوى كافة المراكز المفتوحة بمخلف ولايات الوطن، شرقا، غريا، شمالا وجنوبا.

وأعلن عزوزة عن العمل على تعزيز المراكز الـ10 المفتوحة بأربعة مراكز ثابتة، و4 أخرى مؤقتة بالولايات البعيدة كتندوف وبشار وإيليزي.

حيث أوضح عزوزة بأن فتح هذه المراكز في الآجال القريبة، ستمكّن من التبصيم لجميع الحجاج في الآجال المحددة.

وأوضح من جهة أخرى مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، بأن مراكز رفع بصمات المعتمرين هي نفسها من ستتكفل برفع بصمات

الحجاج غير أن ما يفصل بين العمليتين هي الحجز لأخذ البصمة، فيتم تحديد طلب الشخص سواء بصمة العمرة أو الحج.