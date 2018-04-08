عزوزة يجتمع بالوكالات اليوم لتفادي تكرار فضيحة مخيمات الرفاه بمنى

سيناقش مسألة الخدمات المميزة التي تقدم للحجاج في المشاعر
إدخال بيانات المسار الإلكتروني واختيار المرشدين وإيداع الجوازات ضمن أشغال اللقاء
يجتمع اليوم مسؤولو الديوان الوطني للحج والعمرة بالوكالات السياحية المكلفة بتأطير الحجاج خلال الموسم المقبل، حيث سيتم التطرق خلال اللقاء للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمراقبين والمرشدين والإجراءات التنظيمية لمعالجة جوازات الحجاج وإدخال البيانات ضمن المسار الإلكتروني، إلى جانب الخدمات المميزة.
علمت «النهار» من مصادر مطلعة، بأن الديوان سيعرض على الوكالات السياحية دعم قافلة الحج ماليا، حيث استغربت هذه الأخيرة الأمر، خاصة وأن الديوان يفرض عليها ضريبة بـ2500 دينار عن كل معتمر طيلة الموسم، مما يعني أن حساب ديوان عزوزة يتلقى عشرات الملايير طيلة الموسم من الضريبة على كل معتمر فقط.
وكان الديوان قد كشف، مؤخرا، عن استفادة أكثر من 200 ألف معتمر من التأشيرة، مما يعني أن الأخير استفاد بذلك من 50 مليار سنتيم، في حين لا يزال موسم العمرة في منتصفه، لاسيما وأن الإقبال الكبير على العمرة لدى الجزائريين يكون خلال شهري شعبان ورمضان، حيث تجاوز عدد المعتمرين الجزائريين السنة الماضية عتبة 400 ألف معتمر.
ومن المنتظر أن يشرف الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم، بدار الإمام في العاصمة، على شرح الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمرشدين الذين سيرافقون الوكالات السياحية، فضلا عن إجراءات استقبال جوازات الحجاج والتكفل بكل مراحل التأشيرة من قبل الوكالات على غرار الموسم الماضي.
ويحرص الديوان، اليوم، أيضا على وضع الوكالات في الصورة بشأن استغلال المسار الإلكتروني وإدخال بيانات الحجاج به، حيث يتضمن هذا الأخير اسم الفندق ورقم الغرفة وكذا رقم الرحلة وتاريخ ذهابها وعودتها وكل ما يتعلق بالحاج، كما سيتطرق الديوان إلى الخدمات المميزة التي ستعرض على الوكالات خلال هذا الموسم بالمشاعر المقدسة من أجل تقديمها لزبائنهم، على غرار ما يصطلح عليه بمخيمات الرفاه، أين يسعى الديوان هذه المرة إلى التنظيم المسبق للعملية لتفادي فضيحة الموسم الماضي بمنى.
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