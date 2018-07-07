عزوزة:14 وكالة سياحية سحبت منها رخص تنظيم العمرة هذا العام

قال يوسف عزوزة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت أنه قد تم سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية من مجموع 224 وكالة.

وبحسب ذات المسؤول فإن السبب يعود الى” التجاوزات الحاصلة” والمسجلة في تنظيم رحلات العمرة وعدم إحترام بنود دفتر الشروط المخصص لهذا الغرض.

وكشف عزوزة في لقاء في خصص لتقييم أداء وكالات السياحية والأسفار وشركات النقل والشركاء الفاعلين في عملية الحج والعمرة

بأنّ أزيد من 400 ألف مواطن أدوا مناسك الحج والعمرة خلال هذا الموسم من بينهم 100 ألف قاموا بأداء هذه الشعيرة خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف أن هذا الموسم سجل “تحسنا” في الآداء بالرغم من “النقائص” الملاحظة على بعض وكالات السياحة والأسفار في تطبيقها لدفتر الشروط.