عسكري متقاعد وابنه و«زرناجي» يهرّبون الكيف من مغنية داخل آلات عزف موسيقية

مداهمة منزل انتهت بحجز 15 كلغ من المخدرات داخل صهريج وكمية مماثلة داخل غرفة نوم

تورط 5 أفراد من عائلة واحدة تنحدر من مدينة بواسماعيل الساحلية، من بين 7 متهمين متابعين في قضية مخدرات عالجتها، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بعدما تبين أن أحد أفراد العائلة بارون مخدرات فار محل أمر بالقبض عن مجلس قضاء قسنطينة ينشط بمساعدة والده المتقاعد بالجيش وشقيقه وكل من خاله وابن خاله، إلى جانب شخصين آخرين أحدهما سمكري والآخر عازف «زرنة» وفنان معروف بتيبازة، تورطوا كلهم في المتاجرة بالمخدرات من خلال جلبها من المغرب عن طريق مغنية في ولاية تلمسان.

وقد أسفرت التحريات في هذه القضية عن حجز 15 كلغ من المخدرات داخل صهريج المياه بالمنزل العائلي وكمية مماثلة داخل غرفة نوم المتهم الفار.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2 نوفمبر 2015، حين بلغت مصالح الشرطة القضائية معلومات تفيد بنشاط أفراد من عائلة واحدة في المتاجرة بالمخدرات، وعليه داهمت الشرطة منزل العائلة ببوسماعيل، والتي تبين أنها تسير من قبل الوالد، وهو متقاعد من الجيش، والابن المبحوث عنه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وشقيقه وخاله وابن خاله أيضا، رفقة كل من سمكري وعازف «زرنة» أو ما يعرف باسم «زرناجي».

وخلال ذلك، تمكن المتهم الرئيسي من الفرار بعدما قام برمي حقيبة تحتوي على مخدرات، فيما تمكن البقية من إخفائها داخل صهريج للمياه الذي أعد لذات الغرض وتم تغطيته بكيس قمامة حتى لا يتفطن له عناصر الشرطة، ليطالب النائب العام بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبات بين 5 و15 سنة سجنا نافذا في حق الجميع، لتدينهم المحكمة بعد المداولة القانونية بالبراءة في حق المتهمين والمؤبد في حق المتهم الفار.