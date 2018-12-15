“عسلة” يتألّق أمام “الزعيم” ويغازل “بلماضي”

الرياضة
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“عسلة” يتألّق أمام “الزعيم” ويغازل “بلماضي” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

قاد الحارس الجزائري، مليك عسلة، ناديه الحزم للإطاحة بالهلال بنتيجة 2-1، في الجولة 13 من الدوري السعودي الممتاز.

وسجل الحارس الدولي حضوراً متميزاً، كما تم إختياره رجلا للمباراة بعد وقوفه في وجه هجمات زملاء المهاجم الفرنسي غوميز.

وهو اللقاء الذي سجل فيه الهلال الملقب بـ”الزعيم”، أول خسارة له في البطولة هذا الموسم، ويبقى متصدرا برصيد 32 نقطة.

وتأتي عودة عسلة للتألّق عشية الإعلان عن القائمة المعنية بخوض الودية المرتقبة أمام منتخب قطر يوم 27 ديسمبر المقبل.


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