عشرات الشهداء والجرحى في غارات صهيونية عنيفة جدا استهدفت رفح

استهدفت قوات الإحتلال الصهيوني، بعشرات الغارات العنيفة جدا والقصف المدفعي شرق وغرب وشمال رفح، اسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وتسجيل مئات الجرحى والمفقودين.

وأفاد مراسل التلفزيون الجزائري من غزة، أن أحزمة نارية مرعبة على رفح استهدفت عشرات المنازل. وعدد من المساجد وسط مخيم رفح المكتظ بمئات آلاف النازحين وارتقاء عشرات الشهداء والمصابين.

وأكد ذات المصدر، أن عشرات الشهداء من الأطفال يصلون إلى المستشفى الكويتي ومستشفى النجار وسط رفح.

وارتفع عدد الشهداء الى 100 ومئات الجرحى والمفقودين لم تتمكن فرق الاسعاف من الوصول اليهم تحت انقاض المنازل والمساجد والمدمرة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين و11 منزلا على الاقل بمنطقة الحدود الفلسطينية المصرية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

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