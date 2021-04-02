عشرات القتلى في انحراف قطار عن السكة في تايوان

لقي عشرات الأشخاص حتفهم بسبب حادث خروج قطار مكتظ بالركاب عن السكة داخل نفق شرق تايوان اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة، إن الحادث قد تكون سببته آلية بناء إنزلقت من منحدر واصطدمت بالقطار الذي كان يستعد لدخول النفق.

وأصدر مكتب رئيسة تايوان تساي انغ-وين بيانا حسب شبكة “يو دي أن”، إن “الأولوية الأهم الآن هي إنقاذ الأشخاص العالقين”.

وأوضحت الشرطة، في آخر تحديث لعمليات الإنقاذ وجود 36 شخصا لا تبدو عليهم أي مؤشرات حياة.

وقال البيان، إن 72 شخصا لا يزالون عالقين داخل عربات القطار فيما نقل 61 إلى المستشفيات.

وقالت إمرأة نجت من الحادث لشبكة اخبار محلية، “شعرت وكأن هناك هزة عنيفة مفاجئة ووجدت نفسي أسقط على الأرض”.

ووقع الحادث على خط السكك الحديد في شرق تايوان قرابة الساعة الثانية صباحا قرب مدينة هواليين الساحلية.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة هواليين، “كان هناك آلية بناء لم تكون موضوعة في مكانها بشكل صحيح وانزلقت وصولا الى خط السكك الحديد”.