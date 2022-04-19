عشريني فقأ عين آخر بواسطة سيف مهدد بـ5 سنوات حبسا  ببرج الكيفان

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تعيين خبير وتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج. مع أمر إيداع في حق شاب في العشرينات من العمر، موقوف بسجن الحراش. لضلوعه في قضية ضرب وجرح عمدي بسلاح أبيض، راح ضحيتها غريمه بالحي. الذي فقد عينه اليسرى لتعرضه إلى اعتداء بواسطة سيف من طرف المتهم محل المتابعة.

كما تمت وفي تفاصيل القضية متابعة المتهم الموقوف “عبد الرؤوف” في ملف الحال، للاعتدائه على ابن الحي ببرج الكيفان. المدعو “أحمد”في خضم مشاجرة بينهما، أين قام المتهم بتوجيه ضربة أولى بواسطة مفتاح خاص بمركبته، للضحية استقرت في رأسه. ثم توجه إلى إحدى الأماكن وقام بجلب سلاح ابيض من نوع “سيف”، للثأر من خصمه. ليوجه ضربة قوية أخرى أصابت الضحية على مستوى العين اليسرى، مسببا له عاهة مستديمة.

في حين، تعرض الضحية بحسب تقرير الطبيب الشرعي إلى كسر بالفقرات، جرح عميق من الجزء العلوي إلى الشارب السفلي. مما أدى إلى نزيفين دمويين داخليين أخطرهما على مستوى القرنية يمنع رؤية العين، مقدرا الطبيب العجز بـ50 ٪. أما الرؤية فقدرت نسبتها بـ1/15 مع استبدال العدسة البلورية بعدسة اصطناعية.

ومن جهته المتهم أنكر جزئيا الوقائع المنسوبة إليه، مصرحا لرئيس الجلسة بأنه لم يعتد على ضحيته بواسطة سيف. بل باستعمال مفتاح شاحنته من نوع “هربيل” بعدما استفزه لرفضه أصطحابه معه على متنها. مضيفا أيضا بأنه كان في وضعية دفاع عن والدته لتعرضها إلى الضرب من طرف خصمه بيوم الوقائع.

إلى ذلك طالب دفاع الطرف المدني تعويضا ماليا قدره 300 ألف دج، جبرا بالاضرار اللاحقة واصفا وقائع القضية بالخطيرة. جراء الضرر الذي لحق بموكله. معيبا في ذات السياق تقرير الخبير الذي لم يدرج الإصابة التي تعرضها لها الضحية في خانة العاهة المستديمة.