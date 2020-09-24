عصابة حي تعتدي على رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك البليدة

نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الخميس، بالاعتداء الذي تعرض له عزوق كمال، رئيس مكتب البليدة، من طرف عصابة حي.

وحسب ما أشارت اليه المنظمة، يأتي هذا الاعتداء بسبب مراسلة الضحية للهيئات المحلية والأمنية وتوعية المواطنين للوقاية من نشاط العصابات.

ويأتي نشاط الضحية عزوق كمال في اطار الإجراءات المطبقة لمكافحة نشاط العصابات ودور الجمعيات في التحسيس والتوعية والتبليغ عن خطرها.

وأفادت المنظمة أنه تم تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية والدرك الوطني ووالي ولاية البليدة، لا سيما أن المعتدين معروفون.

وعبرت المنظمة عن أملها أن تكون ردة فعل السلطات الأمنية حازمة وصارمة، مشيرة أنها خامس مرة يتعرض فيها الضحية للاعتداء.