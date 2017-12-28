عصابة مجهولة تعتدي على تاجر خمور وتسلبه 300 مليون سنتيم بوهران

تعرض تاجر خمور إلى الاعتداء من طرف عصابة مدججةبالأسلحة وسلبته مبلغ 300 مليون سنتيم كانت بحوزته بالسانية في وهران.

وتعود حيثيات القضية، إلى إقدام ليلة أمس عصابة مسلحة بتتبع صاحب مخزن للخمور يقع بمنطقة السانية في ولاية وهران.

حيث وبعد مغادرته المخزن، ومباشرة بعد دخوله العمارة التي يقطن بها بحي الياسمين، فاجأته العصابة المدججة بمختلف الأسلحة.

أين إنهالت عليه العصابة ضربا بعصا بيزبول، بمدخل مصعد العمارة قبل الاستيلاء على مبالغ 300 مليون كانت بحوزته.

ولولا تفطن الجيران، الذين سارعوا إلى مطاردة عناصر العصابة، الذين لاذوا بالفرار على متن سيارة سياحية، لكانوا قد اجهزوا عليه.

علما أن شقيق الضحية، كان قد أبلغ عن تعرض ذات المخزن السطو في ذات التوقيت.

وهذا ما يؤكد ان العصابة، خططت للإعتداء حيث كانت على علم مسبقا بأن الضحية حاملا معه المبلغ.

من جهتها، مصالح الأمن باشرت التحقيق، من أجل تهديد هوية المعتدين، القبض عليهم.

كما تم تحويل الضحية، على جناح السرعة إلى إستعجالات مستشفى أول نوفمبر الجامعي، أين أجريت له عملية جراحية.