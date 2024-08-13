عصماني: إنتهى عهد “الزردات”.. حان الأوان لبناء دولة المؤسسات

قال لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، أن الإستحقاق واجب وطني للتعبير بكل حرية وشفافية يوم الإقتراع.

وأضاف عصماني خلال ندوة صحفية حول كيفية مرافقة المترشح الحر عبد المجيد تبون. أنه حان الوقت للخروج من مرحلة “الزردات” و”التصفاق” إلى العمل الأخلاقي والرؤية في تعبئة المجتمع والإنخراط في بناء دولة المؤسسات. مضيفا أن حزب صوت الشعب لا يستغبي الشعب الجزائري. بل إعطاء لمسة وطفرة والخروج من ثقافة “الكرنفال” إلى المؤسسة الحزبية التي تساهم في صناعة المورد البشري وخلق ثقافة النقاش والحوار ومرافقة المترشح الحر عبد المجيد تبون. من أجل استكمال فتح الورشات وتقوية المؤسسات والتحضير لجزائر جديدة. وعلى الشباب تحمل المسؤولية لحماية الوطن.

وأكد عصماني على ضرورة اتباع القوى الرائدة حاضرا ومستقبلا للمساهمة في تطهير وتقوية المشهد السياسي. ومغازلة الشعب الجزائري للإنخراط في التصويت على المترشح الحر عبد المجيد تبون. مضيفا أنه رجل ضرورة وحتمية وطنية لبناء الجزائر الجديدة.

وأشار في سياق ذي صلة، أن اتباع حزب صوت الشعب للمترشح الحر عبد المجيد تبون كان عن قناعة وليس إملاءات وهرولة من أجل خلق طبقة سياسية قوية. داعيا إلى ضرورة تطهير الطبقة السياسية وتغليب مصلحة الوطن والقيم النوفمبرية التي كرست فينا الثوابت والدفاع عن المستضعفين.