“عصيان مدني” في السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين “عبر التلفزيون”

دخل “العصيان المدني”، الذي دعت إليه الحركة الاحتجاجية في السودان، حيز التنفيذ، اليوم الأحد، على أن يستمر حتى تسليم السلطة للمدنيين.

حيث أعلن تجمع المهنيين السودانيين، “العصيان المدني”، على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة إعلان بيان تسلم السلطة، عبر التلفزيون السوداني.

وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن الغالبية العظمى من المحال التجارية والخدمية، في العاصمة السودانية، مغلقة.

وأكد شهود عيان، لذات الموقع، توقف خدمات مطار الخرطوم الدولي، وإلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إليه.

ويهدف قادة الإحتجاج، من خلال هذا العصيان المدني، الضغط على المجلس العسكري الحاكم، عقب الهجوم الدامي على مخيم الاعتصام.

وجاءت الدعوة بعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد علي”، مع قادة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقادة الحراك، بشكل منفصل.

وذلك في مسعى لإحياء المحادثات، التي توقفت عقب تفريق اعتصام قبالة مقر قيادة الجيش السوداني، في الخرطوم، الاثنين الماضي.