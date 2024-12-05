عضو مجلس الشيوغ الفرنسي للنهار: “الخلافات أنهت الجمهورية الخامسة سياسيا”

علق عضو مجلس الشيوغ الفرنسي، أكلي ملولي، عن أسباب استقالة حكومة بارنييه، وكذا الوضع السياسي الحالي في فرنسا.

وقال عضو مجلس الشيوغ الفرنسي، في مكالمة هاتفية مع تلفزيون النهار إن “الجمهورية الخامسة انتهت سياسيا بسبب كثرة الخلافات”، داعيا إلى “إنهائها والمرور إلى ماهو قادم”.

وأضاف أكلي ملولي “أن هناك تضارباً بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي منذ عهد الرئيس نيكولا ساركزوي”، و”النظام السياسي أصبح لا يصلح بسبب كثرة التشكيلات السياسية والخلاف بينها”.

كما توقع عضو مجلس الشيوغ الفرنسي استمرار الوضع المسدود والفوضوي، في ظل هذه الأزمة السياسية التي وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، والتي ستؤثر حسبه على الدور الفرنسي دوليا لاسيما في الإتحاد الأوروبي.

وتابع ذات المتحدث، أنه “في حال لم يصدر قانون المالية 2025 مع نهاية السنة”، فإن “البلاد ستتجه لإعادة تطبيق قانون 2024 والذي سيدخل البلاد في أزمة ومشكل ديون”.

وللإشارة، قدم ميشال بارنييه صباح الخميس استقالة حكومته للرئيس ماكرون بقصر الإليزيه بعدما أطاح به النواب أمس الأربعاء.