عطار: برنامج لربط 140 ألف منزل بالكهرباء و370 ألف منزل بالغاز

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن الوزارة سطرت برنامجا وطنيا لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل.

وأضاف الوزير خلال لقاء الحكومة بالولاة، اليوم الاربعاء، أن برنامج قطاع الطاقة يتركز على مواصلة الاستثمارات الخاصة بانتاج الكهرباء والغاز وتحديد الاولويات دون شروط مسبقة، حيث سطر برنامجا لربط الكهرباء والغاز وربط ما يقارب 140 الف منزل بالكهرباء وربط 370 ألف منزل بالغاز من سنة 2020 الى 2024.

أما على مستوى مناطق الظل فقد باشر القطاع بعملية جرد وإحصاء من شهر مارس الى غاية جويلية الفارط 11537 مشروع للغاز، و 9833 مشروع للكهرباء، مضيفا ان تخصيص موارد مالية من الدولة ضروري لانجازها.

وكشف الوزير انه منذ شهر جويلية بدانا العمل في انجاز 119 مشروع للكهرباء و141 مشروع للغاز، وتسعى الوزارة لمواصلة الجهد على نفس الوتيرة للعمل على ماتبقى وفقا للموارد المالية.

انا فيما يخص ربط المساحات الزراعية، فقد تم إحصاء 3005 مشروع، وتم ربط 48 بالماىة منه بالكهرباء فيما يبقى 946 مشروع قيد الدراسة، ويلتزم القطاع بربطها جميعا في نهاية 2020 بشرط رفع العراقيل التي تحول دون تنفيذها وهي غير مرتبطة بالقطاع بل تعود الى غياب طرق الوصول الى المشروع وغياب ممرات خطوط الكهرباء.

اما بالنسبة للمستثمرين، فقد تم تسجيل 936 طلب وتم إنجاز 229 مشروع و11 مشروع قيد الانجاز و595 مشروع في مرحلة الدراسة والاولوية للمستثمرين المتواجدين في عين المكان، وفيما يخص ربط المناطق الصناعية فسيتم ربط 50 منطقة جديدة بالكهرباء والغاز وهو الذي يكلف 220 مليار دينار،180 مليار دينار للكهرباء و40 مليار دينار للغاز.