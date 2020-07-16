عطار: دول “أوبك+” على المسار الصحيح لدعم أسعار النفط

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن دول “أوبك+” توجد على المسار الصحيح، لدعم أسعار النفط حتى لو استمرت الشكوك المرتبطة بموجة جديدة من وباء “كوفيد 19” العالمي.

وأوضح عطار في مداخلته خلال ندوة صحفية عبر تقنية التحاضر عن بعد على هامش أشغال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المختلطة لمنظمة أوبك وخارج أوبك، أن البلدان الأعضاء في منظمة أوبيك+ تسير على الطريق الصحيح، حتى و إن لا زالت هناك شكوك مرتبطة بموجة ثانية محتملة من الوباء العالمي.

كما أكد قائلا “نحن متفائلون في الجزائر، ونحترم اتفاق التطابق بنسبة 103بالمائة وسنستمر في إظهار التضامن مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+ “.

ورحب الوزير في ذات السياق بـنسبة تطابق الإنتاج لدول “أوبك+” التي بلغت 107 بالمائة، مؤكدا أن هذه النسبة سمحت للأسواق بالاستقرار فوق سعر 40 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن نسبة التطابق هذه ستتحسن خلال الثلاثي الثالث، خاصة بفضل الدول الأعضاء التي لم تتمكن من الوصول إلى معدل التطابق هذا خلال شهر جوان.

للتذكير، فإن أشغال الاجتماع العشرين للجنة المتابعة الوزارية المختلطة بين منظمة أوبك وغير أوبك، قد كرّست لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير والمتوسط.