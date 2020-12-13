عطار.. لولا اتفاق أوبيك وأوبيك+على تخفيض الانتاج لما استقرت سوق النفط

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الأحد، إن لولا الاتفاق بين دول أوبيك وأوبيك+ على تخفيض زيادة انتاج النفط لما استقرت سوق النفط.

وأوضح عطار رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أن الأخيرة ستصادق على رئاسة المنظمة لسنة 2021.

وستكون المنظمة برئاسة الوزير السعودي عبد العزيز بن سلمان .

كما سيشمل الاجتماع أساسا المصادقة على الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير لأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة.

تابعا “بما فيها الأوضاع البترولية العالمية الراهنة وتفعيل وتطوير نشاط المنظمة في ظل التغيرات العالمية الجديدة”.

وأشار عطار، إلى أن الاقتصاد العالمي يمر حاليًا وأسواق النفط على وجه الخصوص بوضع صعب للغاية نظرا لتفشي وباء كورونا المستجد.

وأكد في ذات السياق، أن الأمر صاحبه تطورات جذرية بأسواق النفط متمثلتا في الانهيار غير المسبوق للطلب العالمي.

مضيفا”مما سبب تخمة في المعروض في ظل محدودية سعة التخزين والمضاربة المالية المكثفة،وما رافقهما من تدهور حاد لأسعار النفط”.

“اذ من المتوقع أن ينكمش النمو العالمي حسب توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر2020 إلى -4.4 % هذا العام”.