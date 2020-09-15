عطار: مشروع ضخم لإستغلال وتحويل الفوسفات على طاولة الحكومة قريبا

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تقديم مشروع ضخم لإستغلال وتحويل الفوسفات على الحكومة للمصادقة عليه قريبا.

وقال عطار أن “المشروع الذي سيكون بولاية تبسة كان من الفروض أن يتم تجسيده في فترة واحدة، لكن قيمة الاستثمار كانت جد عالية”.

وقال عطار أنه و”هذا السبب طلبت الحكومة من القطاعات المختلفة والمشتركة فيه إعادة هيكلة المشروع على 3 مراحل” .

وقال عطار أن “المرحلة الأولى تشمل قيمة 3 مليار دولار، والمرحلة الثانية والثالثة 1.5 مليار دولار لكل واحدة منها”.

وأكد عطار أن “المشروع مهم جدا وسيشمل 3 ولايات هي ولاية سوق اهراس، سكيكدة وتبسة”.

وأشار عطار أن “الشروع في استغلال المشروع سيمكن الجزائر من الخروج من التبعية لقطاع المحروقات”.

“وسيساهم في توفير آلاف من مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة”، يضيف وزير الطاقة.