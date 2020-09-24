عطار: نسعى لتطوير التعاون مع إيطاليا في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة

إستقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي مانليو دي ستيفانو.

وتحادث عطار رفقة دي ستيفانو حول سبل تكثيف التعاون الطاقوي بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

وقال عطار في تصريح للصحافة عقب لقائه بدي ستيفانو، “نأمل في تطوير تعاوننا مع إيطاليا في قطاع الطاقة خاصة الطاقات المتجددة.

وأكد الوزير، أن العلاقات مع المؤسسات الطاقوية الإيطالية جيدة، خاصة الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تجسيد مشاريع القطاع.

واسترسل قائلا “تطرقنا أساسا إلى المستقبل ونحن نتطلع إلى بناء جزائر جديدة”، لأنه بدون طاقة لن تكون هناك تنمية”،

وأضاف أن المؤسسات الإيطالية تتمتع بخبرة كبيرة في قطاع الطاقة ويمكن أن تكون لها مساهمة هامة بالنظر إلى فرص التعاون المتاحة.

وأضاف الوزير أن الإيطاليين كانوا الأكثر تواجدا خلال العشريات الأخيرة من بين المتعاملين الأجانب الناشطين في الجزائر بقطاع الطاقة .

خاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وانتاجها و انجاز محطات كهربائية ودراسات.

من جهته، أكد كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية دي ستيفانو على الأهمية الإستراتيجية للجزائر بالنسبة لإيطاليا.

وقال “تربطنا علاقات جيدة مع الجزائر في المجال الإقتصادي والسياسي والإجتماعي، مؤكدا أن فرص تعاون كبيرة ممنوحة للبلدين مستقبلا.