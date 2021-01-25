عطار: هذه شروط ارتفاع سعر برميل النفط مستقبلا ولن يكون قبل 2023

صرح وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الاثنين، أن الوباء والحجر الصحي، أثر على الاستهلاك الدولي للطاقة.

وأفاد الوزير عطار من فوروم الاذاعة الوطنية، أن التصدير تراجع والسعر تراجع خلال شهر أفريل.

وأورد أن أغلبية البلدان كانت تدافع عن الكمية وليس السعر، لكنها غيرت من موقفها بسبب الجائحة.

وكشف عطار أنه خلال 2020 تراجع سعر المتوسط للبرميل الجزائري الى 42 دولار، ولكن التصدير تراجع كمية وقيمة.

وأضاف “الوضع الطاقوي مرتبط بالوضعية الصحية، ومن المستحيل أن يتجاوز سعر البرميل 60 دولار خلال السداسي الأول من 2021″.

وتابع ” اذا نجحت حملات اللقاح، وتمت عودة الرحلات الجوية والبرية، وينتعش النمو الاقتصادي عبر العالم ربما سيرتفع سعر البرميل”.

وأشار عطار أن أسعار البرميل من النفط التي كانت تتراوح بين 80 و90 دولار قبل كورونا، ربما ستعود بحلول 2023.