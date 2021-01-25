عطار يؤكد على التنسيق مع القطاعات الأخرى لإنجاح الإنتقال الطاقوي

الوطني
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عطار يؤكد على التنسيق مع القطاعات الأخرى لإنجاح الإنتقال الطاقوي
بقلم نادية بن طاهر

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، على ضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى قصد إنجاح الانتقال الطاقوي وعملية الإنعاش الاقتصادي.

وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير، لإجتماع التقييم والمتابعة الأسبوعي للقطاع مع اطارات الوزارة مركزيا، حسب بيان للوزارة.

وتابع الوزير خلال الإجتماع، الملفات المختلفة الموضوعة ضمن الأولوية.

وتأكد عطار، من السيرورة الحسنة ووفق الرزنامة المحددة لجملة المشاريع والبرامج التي أطلقت.

كما تم استعراض جملة من التقارير حول وضعية المنشآت والسير الحسن لعملية الإنتاج والبرامج التي دخلت حيز التنفيذ لتحفيز والرفع من القدرات الانتاجية للقطاع.

هذا وباشر الوزير في سماع عروض حول مدى تقدم برامج التكفل بمناطق الظل.


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