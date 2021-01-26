عطار يبحث سبل تعزيز التعاون الطاقوي مع سفير ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر

استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء، سفير ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك.

وتطرق الطرفان الى العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي خصوصا في قطاع الطاقة مؤكدين على متانة هذه العلاقات وضرورة تعزيزها.

كما أكد الوزير على أهمية الشراكة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في الميدان الطاقوي كون دول الاتحاد الأوروبي تعتبر من أكبر الزبائن

ومن أهم الشركاء في القطاع الطاقوي للجزائر،

ووجب أن يستمر و يتعزز هذا التميز بمشاريع تعاون و شراكة اكبر و أوسع في إطار مبدئ رابح رابح لكل الأطراف خاصة و أن قطاع الطاقة يوفر آفقا واعدة و مستقبل زاهر لأي استثمار، خاصة و ان القانون الجديد للمحروقات والذي قد اكتملت 32 من نصوصه التطبيقية يوفر الإطار القانوني الحيوي و المحفز لذلك.

بالمقابل اكد سفير الاتحاد الأوروبي على أهمية الشريك الجزائري في الأمن الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي.

كما نقل اهتمام الشركات الاوروبية في الاستثمار بميدان الطاقة بالجزائر وإستعرض فرص التعاون والشراكة لا سيما فيما يخص التكوين

ونقل التكنولوجيا و المساعدة التقنية التي يمكن للاتحاد الأوروبي توفيرها للجزائر في مجال الطاقة و المحروقات.