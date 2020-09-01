عطار يبحث مع السفير الهولندي تطوير التعاون في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم الإثنين، بمقر الوزارة، السفير الهولندي لدى الجزائر، “Robert Van Embden”.

وحسب بيان للوزارة، استغرض الطرفان، واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة، معتبرين بأنها جيدة جدا.

كما تباحث الطرفان، سبل تطوير هذه العلاقات.

وبهذه المناسبة ، أشار الوزير إلى الفرص المهمة للشراكة بين البلدين، لا سيما مع القانون الجديد للمحروقات، والذي يفتح فرصا جد واعدة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل بالنصوص التنفيذية لهذا القانون، بحلول نهاية عام 2020، مما سيسمح للشركاء والمستثمرون للمجيء والاستثمار في هذا القطاع.

وهنا دعا الوزير، الشركات الهولندية، للإستثمار أكثر في الجزائر.

ومن جانبه، أشاد السفير الهولندي، بالعلاقات الجيدة بين البلدين، معربًا عن الاهتمام الكبير للشركات الهولندية، ولا سيما شركة Shell للاستثمار في الجزائر.

كما أعرب السفير عن استعداد بلاده للمساهمة بتطوير مشاريع الشراكة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف مع الشركات الجزائرية، في قطاع الطاقة.