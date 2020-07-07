عطار يستعرض آفاق تطور السوق البترولية على المدى القصير مع الأمين العام للأوبيب

استعرض وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب)، عبد المجيد عطار ، الاثنين مع الأمين العام للأوبيب، محمد باركيندو آفاق تطور السوق البترولية على المدى القصير.

وأفاد بيان للوزارة، أن وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب)، عبد المجيد عطار عقد أمس الاثنين إجتماع عمل عبر تقنية التحاضر المرئي مع الأمين العام للأوبيب محمد سنوسي باركيندو تمحور حول التطورات الأخيرة للسوق البترولية الدولية وكذا آفاق تطورها على المدى القصير.

وأضاف البيان، أن الوزير أعرب عن ارتياحه لتطبيق الإتفاق الذي صادقت عليه بلدان إعلان التعاون في 9 و12 أفريل 2020 واعتماد آلية التعويض في 6 جوان في الاجتماع الوزاري للأوبيب وخارج أوبيب، خاصة وأن احترام إلتزامات خفض الإنتاج من مجمل البلدان الموقعة على الاتفاق سيسمح بإعادة تدريجية لاستقرار وتوازن السوق البترولية الدولية.

وأعرب وزير الطاقة عن ثقته في إرادة الدول الموقعة على إعلان التعاون في الإحترام التام لالتزاماتها بخفض الإنتاج، معربا عن إفتخاره بإنجازات الأوبيب التي ستحتفل بعد بضعة أسابيع بالذكر الـ 60 لإنشائها، مشددا على أن المنظمة عملت دوما لصالح البلدان المنتجة والصناعة البترولية والإقتصاد العالمي في مجمله.