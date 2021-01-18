عطار يشدد على ضرورة تنفيد برنامج القطاع لسنة 2021 في الأجال المحددة

كما تطرق الوزير أيضا إلى جملة من الملفات التي تخص القطاع والتي فصل في حلولها نهائيا.

هذا وأكد عطار على أولويات قطاع الطاقة من أمن طاقوي وزيادة في قدرات الإنتاج وتجديد الاحتياطات وكذلك ضمان الخدمة العمومية بالمواصلة في برامج الربط بالغاز الطبيعي و الكهرباء.

كما شدد على حرص القطاع على إنجاح عملية التكفل بمناطق الظل بشكل سريع و فعال ودائم، حيث عمد الوزير على

تفعيل وتشجيع كل المكانيزمات الجديدة و المبتكرة في مجال الربط و التموين.