عاجل

عطار يشدد على ضرورة تنفيد برنامج القطاع لسنة 2021 في الأجال المحددة

الوطني
  • -
  • 0
عطار يشدد على ضرورة تنفيد برنامج القطاع لسنة 2021 في الأجال المحددة
بقلم خالد زوبيري

ترأس اليوم وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، الإجتماع التقييمي الاسبوعي لقطاع الطاقة.

وتطرق الوزير خلال الإجتماع الذي جرى بحضور إطارات الوزارة مركزيا إلى برنامج القطاع لسنة2021،وضرورة تنفيذه في الآجال المحددة وبالفعالية المطلوبة.
كما تطرق الوزير أيضا إلى جملة من الملفات التي تخص القطاع والتي فصل في حلولها نهائيا.
هذا وأكد عطار على أولويات قطاع الطاقة من أمن طاقوي وزيادة في قدرات الإنتاج وتجديد الاحتياطات وكذلك ضمان الخدمة العمومية بالمواصلة في برامج الربط بالغاز الطبيعي و الكهرباء.
كما شدد على حرص القطاع على إنجاح عملية التكفل بمناطق الظل بشكل سريع و فعال ودائم، حيث عمد الوزير على
تفعيل وتشجيع كل المكانيزمات الجديدة و المبتكرة في مجال الربط و التموين.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=949294

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com