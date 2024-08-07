عطاف: الإحتلال الصهيوني يعمل على تحويل أنظار المجموعة الدولية عن حرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أن الاحتلال الصهيوني يريد فرض التوتر الدائم والتأزم المستمر والصراع المتواصل كواقع جديد على دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط .

وخلال مشاركته في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حذر عطاف من سياسة التصعيد التي يتخدها الاحتلال الاستيطاني نهجا وأسلوبا وخطة.

كما قال عطاف في الإجتماع الذي خصص للحديث حول “الجرائم المتواصلة للاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية” ان إستراتيجية الاحتلال الصهيوني تجاه الدول المجاورة للتغطية عن لب وجوهر الصراع في المنطقة.

وتايع رئيس الديلوماسية الجزائرية أن الاحتلال الصهيوني يعمل على تحويل أنظار المجموعة الدولية عن حرب الإبادة المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بمدينة جدة, بالمملكة العربية السعودية, في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي , وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.