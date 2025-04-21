عطاف: المبادلات التجارية الجزائرية التركية بلغت 6 مليار دولار

كشف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، أن المبادلات التجارية الجزائرية التركية سجلت أرقاما لم تتحقق من قبل حيث بلغت حجم ما لا يقل عن 6 مليار دولار وهي مرشحة للزيادة بالنظر إلى فرص المبادلات والاستثمار.

وأكد عطاف خلال انطلاق أشغال الدورة الـ 03 للجنة الجزائرية - التركية للتخطيط، التي جرت فعالياتها اليوم، بفندق الأوراسي. على النتائج التي حققتها العلاقات الجزائرية – التركية بتوجيهات و حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. و نظيره التركي طيب رجب أردوغان.

وقال وزير الدولة في كلمته “إنّ المبادلات التجارية سجلت أرقاما لم تتحقق من قبل. حيث بلغت حجم ما لا يقل عن 6 مليار دولار وهي مرشحة للزيادة بالنظر إلى فرص المبادلات و الاستثمار”.

مشيرا أن فرص الاستثمار والمبادلات المتاحة تخص قطاعات حيوية إستراتجية على غرار الأشغال العمومية والحديد. والنسيج وهناك فرص للاستثمار في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.

من جهته، أبرز وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، المستوى المتميز الذي حققته العلاقات الجزائرية – التركية. في العديد من المجالات التجارية منها و الاقتصادية من خلال الاستثمارات العديدة و المثمرة.

كما أكد الوزير التركي، أنه يوجد تقارب في وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية وسط تحديات جديدة و كبيرة. فرضتها الظروف الدولية الراهنة.

جدير بالذكر، أن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية أحمد عطاف. ترأس رفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم أشغال الدورة الـ 03 للجنة الجزائرية – التركية للتخطيط. أين جرت محادثات ثنائية بين الطرفين.

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