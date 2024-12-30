عطاف: سنة 2024 عنوانها انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها ودورها إقليميا ودوليا

قال أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إنّ “عام 2024 كان عنوانه بالنسبة لنا تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها ودورها إقليميا ودوليا..”.

وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم لعرض حصيلة الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2024 “أن عام 2024 كانت سيمته الرئيسية تنامي وتفاقم الصراعات والنزاعات والحروب في جو دولي مشحون لا مثيل له منذ الحرب الباردة..”.

وقال عطاف “بكل ماشهدته سنة 2024 من تطورات وتحولات كرّس توجها كارثيا في العلاقات الدولية في السنوات الثلاث الأخيرة، وكان لزاما علينا -يضيف الوزير- التكيف مع التحولات المشهودة إقليميا ودوليا”.

واستطرد الوزير عطاف “..سنواصل مساعينا للحفاظ على مصالح بلادنا وتعزيز دورها عربيا وإفريقيا وفي العالم الإسلامي ومتوسطيا وخارج هذه الإنتماءات”، مشيرا إلى أن الجزائر تكرّس عهدتها في مجلس الأمن الدولي لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية..