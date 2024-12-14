عطاف: سيتم توقيع 20 اتفاق تعاون بين الجزائر وأنغولا

أعلن وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بلواندا، أنه سيتم قريبا توقيع حوالي 20 اتفاق تعاون بين الجزائر وأنغولا.

وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أنغولا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي تصريح صُحفي عقب استقباله من قبل رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، قال عطاف: “إننا بصدد توقيع حوالي 20 اتفاق تعاون في مجالات ذات أولوية قمنا بتحديدها معا”

وأعلن عطاف في ذات السياق عن الانعقاد القريب لاجتماع للجنة المختلطة الجزائرية-الأنغولية والإنشاء المقبل لمجلس أعمال بين البلدين لبعث “التفاعل بين رجال الأعمال الجزائريين والأنغوليين”.

وأضاف عطاف أنه “لابد من الاعتراف هنا بأن العلاقات الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى ما يصبو إليه بلدينا ولهذا فإن وزارتي شؤون خارجية بلدينا تعملان جاهدتين لتدارك الوضع”.

هذا وبلغ عطاف إشادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالدور المحوري الذي تلعبه أنغولا حاليا من أجل التوصل إلى سلام دائم بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.