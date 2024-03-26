عطاف: قرار وقف إطلاق النار في غزة مكسب للقضية الفلسطينية

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء. أن قرار وقف إطلاق النار في غزة الصادر عن مجلس الأمن الأممي. يعد بمثابة مكسب لافت للقضية الفلسطينية.

وشدّد عطاف في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الخارجية، على أنّ إعتماد مجلس الأمن الأممي للقرار مكسب لافت للقضية الفلسطينية. من ناحية المضمون والمحتوى والناحية الإجرائية. مشيرا إلى أن القرار هو الأول من نوعه، يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح. مضيفا أن الوفد الجزائري بنيويورك قام بمبادرة مشتركة مع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن. الذين طرحوا مشروع قرار وقف إطلاق النار الذي تم اعتماده بنجاح.

وأكد عطاف، أنه تم المرافعة ولازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية. داعيا إلى التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة، ولابد من تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.