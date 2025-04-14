عطاف يتباحث مع نظيره البوروندي بأديس أبابا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، لقاء ثنائيا مع نظيره البوروندي، ألبرت شينجيرو.

وجاء هذا اللقاء عشية مشاركتهما في أشغال الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وسمحت المحادثات بمناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي، وكذا باستعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. والدفع بها إلى آفاق أرحب في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.