عطاف يتباحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام

تباحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، جون بيار لاكروا.

وجرى اللقاء عشية انعقاد الندوة الحادية عشر رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا.

وحسب بيان الوزارة سمح اللقاء بتناول محاور التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في الميادين المرتبطة بحفظ السلم والأمن.

وبالمناسبة أشاد المسؤول الأممي، بدور الجزائر البناء بمجلس الأمن منذ شروعها في عضويتها غير الدائمة ودعمها الثمين لمختلف المبادرات التي تقدم بها الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.