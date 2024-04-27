عطاف يتحادث مع محمود عباس بالرياض

إِستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم بالرياض، من قبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وحسب بيان الخارجية أبلغ عطاف الرئيس الفلسطيني رسالة من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتعلق بصفة خاصة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بصفة عامة.

وبالمناسبة جدّد عطاف بإسم الرئيس تبون تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وكذا عزم الجزائر على تقديم كل الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية في سائر المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الأممي. أين حظيت القضية الفلسطينية بمستوى عال من الأولوية عقب المأساة غير المسبوقة في غزة.

وأضاف البيان أن الرئيس محمود عباس كلّف عطاف بنقل خالص عرفان الشعب الفلسطيني لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، نظير كل التضامن والدعم الذي سخره رئيس الدولة لصالح القضية الفلسطينية.

وفي الختام أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره الخاص وعرفانه للدور الذي تلعبه الجزائر في مجلس الأمن والذي سمح بتحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة لصالح القضية الفلسطينية.