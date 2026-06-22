عطاف يتحادث مع نظيره العراقي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مباحثات مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، فؤاد محمد حسين.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء مناسبة هامة لتقييم واقع العلاقات التاريخية القائمة بين الجزائر والعراق. وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى في كافة المجالات ذات الأولوية. لاسيما في الطاقة والثقافة. مع التشديد على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وفي مقدمتها اللجنة المشتركة وتجسيد الاستحقاقات المرتقبة.

وإلى جانب ذلك، تبادل الجانبان الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما آخر التطورات الذي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج. والترحيب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية بالنظر لأثره الإيجابي في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وتم عقد هذا اللقاء، في إطار انعقاد الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الـ165، لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان يوم 22 جوان 2026.